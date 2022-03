Formel 1: Verstappen-Ausfall mit Red Bull - Helmut Marko klärt auf

Motorsport-Chefberater Helmut Marko nennt bei SPORT1 die Gründe für den doppelten Ausfall von Red Bull beim Saisonauftakt in Bahrain.

Motorsport-Chefberater Helmut Marko erklärte bei SPORT1 : „Um es einfach darzustellen: Ein Vakuum im System der Benzinzufuhr hat dazu geführt, dass der Motor kein Benzin mehr bekam. Ich denke, wir können das Problem schon in Saudi-Arabien am Wochenende lösen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Spekulationen, dass Red Bull zu wenig Sprit getankt hätte und Max Verstappen und Sergio Perez beim Rennen in der Wüste deshalb kurz vor Schluss ausfielen, weist der Grazer weit von sich: „Ohne genaue Zahlen zu nennen: Es war bei beiden Autos noch genug Benzin im Tank.“

Red Bull: Benzinzufuhr das Problem

Erst am Samstag hatte die FIA offenbar aufgrund von Bedenken allen Teams eine Sondererlaubnis erteilt, die Benzinpumpe zu überprüfen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Grundsätzlich waren wir schnell genug. Wir konnten nur im entscheidenden Moment das Potential nicht abrufen. In Saudi-Arabien werden wir wieder voll da sein und um den Sieg mitkämpfen“, sagte Marko.

Gibt es einen Vorteil für Ferrari?

Doch ist das wirklich so einfach? Denn aus dem Umfeld von Red Bull erfuhr SPORT1 : Ferrari hat einen entscheidenden Vorteil in Sachen Motor.

Und der Kurs in Dschidda besteht zum größten Teil aus Geraden.

Dazu passt: Schon in Bahrain konnten fünf der sechs von Ferrari-Motoren angefeuerten Autos in die Top Ten und damit in die Punkte fahren.