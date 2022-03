Flicks WM-Casting: Diese Spieler müssen in der Nationalmannschaft nun liefern

Vierte WM: So will Müller wieder Weltmeister werden

Hansi Flick will die ersten Länderspiele des Jahres gegen Israel (26. März) und die Niederlande (29. März) nicht in erster Linie zum Einspielen nutzen, sondern um Spielern eine Chance zu geben, die sich zuletzt wenig oder überhaupt nicht unter ihm präsentiert haben. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

„Hansi“, sagt Oliver Bierhoff, „will so viele Optionen wie möglich haben!“ Auch vor dem Hintergrund, dass Stars wie Niklas Süle, Leon Goretzka, Robin Gosens oder Marco Reus verletzungsbedingt fehlen, aber auch um die Intensität und den Wettbewerbsfaktor im Training so hoch wie möglich zu halten.

Spielt eine starke Saison in Leverkusen, ist beim DFB aber weit von einem Stammplatz entfernt. Hat durch den Ausfall von Süle und die Nicht-Nominierung von Mats Hummels nun die große Chance, Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Der Überraschungs-Neuling im Nationalteam – und eine neue Alternative fürs zentrale Mittelfeld, die sich Flick aus nächster Nähe ansehen will. Für den Mainzer Profi verzichtete der Bundestrainer freiwillig auf erfahrenere Akteure wie Mahmoud Dahoud, Emre Can oder Maximilian Arnold. Es ist die Chance seines Lebens!

Nach fünf Jahren zurück im DFB-Team! Bringt neben seiner spielerischen Stärke, die ihn für Benfica unverzichtbar macht, inzwischen auch internationale Reife mit. Gut möglich, dass der Ex-BVB-Profi am Samstag gegen Israel sogar in die Startelf rutscht, sollte der auf sein drittes Kind wartende Kimmich nicht rechtzeitig zur Mannschaft stoßen.

Bietet als wuchtiger Strafraumstürmer Attribute an, die seit Miroslav Klose und Mario Gomez in Fußball-Deutschland vermisst werden. Hinkt den Erwartungen in seiner Debüt-Saison beim VfL Wolfsburg aber deutlich hinterher und hat auch bei seinen bisherigen DFB-Einsätzen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Steigerungsbedarf ist also vorhanden – und zwingend nötig, um für das Wüsten-Turnier in Katar in Frage zu kommen.