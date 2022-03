Champions League: VfL Wolfsburg kassiert spätes 1:1 gegen FC Arsenal

Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg liegt in der Champions League gut auf Kurs - und kassiert im Viertelfinale dann spät einen Dämpfer

Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat in der Champions League den Grundstein für den Sprung ins Halbfinale gelegt - aber ein noch besseres Ergebnis verpasst.

Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal kassierte der zweimalige Gewinner der Königsklasse am Mittwoch erst in der 89. Minute das Tor zum Endstand von 1:1 (1:0).

Wolfsburg kassiert spätes 1:1 beim FC Arsenal

Tabea Waßmuth (19.) nutzte per Kopf im Emirates Stadium die erste Wolfsburger Torchance, anschließend zogen sich die Gäste zurück.

Vorbild Bayern: Rückspiel vor großer Kulisse

Das Rückspiel wird am 31. März (18.45 Uhr) in der Wolfsburger VW-Arena ausgetragen, in der sonst das Männer-Team des VfL spielt.