VBL 2021/22, Finale auf SPORT1: Saison- & Playoff-Rückblick

Acht Klubs sind noch im Rennen um die Deutsche Meisterschaft in FIFA 22, aber nur einer kann den Titel gewinnen.

FIFA 22: Bevestor Virtual Bundesliga 2021/22 Hinrunde

In der Süd-Ost-Division stand zwar der Vorjahresmeister Heidenheim im Rampenlicht, doch es waren andere, die auf sich aufmerksam machten.

Die Serie der Lilien riss aber schon einen Spieltag danach, so dass RB Leipzig und der FC Ingolstadt 04 die Tabellenführung übernahmen. Dabei sollte es bis zum Ende der Hinrunde auch bleiben.

In der Nord-West-Division ging es zu Saisonbeginn deutlich enger zu. Der letztmalige Finalteilnehmer FC St. Pauli startete mit gemischten Ergebnissen in die neue Saison, die beiden anderen Nordklubs Werder Bremen und der HSV waren nach sechs Spieltagen oben auf.

Knapp dahinter waren Hamburg und Bremen in Lauerstellung. Die Plätze vier bis sechs wurden von Borussia Mönchengladbach, VFL Bochum und Wolfsburg besetzt.

Schalke rollt Feld von hinten auf

Zudem rückte ihnen nun auch der Ruhrpott auf die Pelle. Schalke 04 war nach 19 Spieltagen das beste Rückrundenteam und machte in sechs Begegnungen vier Plätze gut. Die Tabellenführung hatten mittlerweile die Werderaner übernommen.

Hoffenheim auf den Punkt genau da

Nun ging es auf die Zielgerade zu. Und anscheinend war keiner so sehr fokussiert wie die TSG Hoffenheim. Zum Rückrundenauftakt noch Zehnter erwies sich die Verpflichtung von Fabrice „Whiteezz05″ Weiß als wahrer Geniestreich.

Sechs Plätze machten die Sinsheimer in der Rückrunde gut und schafften damit den Sprung in die Top Four. Nürnberg, Heidenheim und Augsburg komplettierten das Teilnehmerfeld der Playoffs, Leipzig sowie Ingolstadt hatten ihr Finalticket sicher.