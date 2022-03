Nach Sanktionen gegen Chelsea: Lockerungen für Ticketverkauf

FC Chelsea darf trotz der Sanktionen gegen Eigentümer Roman Abramowitsch Tickets für die Spiele in der Champions League und im FA Cup verkaufen.

Der englische Fußball-Topklub FC Chelsea darf trotz der harten Sanktionen gegen Eigentümer Roman Abramowitsch Tickets für die Spiele in der Champions League und im FA Cup verkaufen. Dies sieht eine neue Lizenz vor, die dem Verein von der britischen Regierung erteilt wurde.

Demnach dürfen Chelsea-Fans nun auch wieder Tickets für Auswärtsspiele ihres Klubs erwerben, der Verkauf von Eintrittskarten bei Heimspielen in der Premier League bleibt dem Champions-League-Sieger jedoch untersagt. Die Blues empfangen Real Madrid am 6. April zum Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse.