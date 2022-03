Ligue 1: PSG-Star Mbappé mit überraschend deutlicher Antwort auf Pogba-Frage

Mbappé: „Ich habe die Nase voll.“

Nach den aktuellsten Äußerungen Mbappés scheinen diese Möglichkeiten jedoch immer begrenzter zu werden. In einem Video von FFF TV ist der 23-Jährige mit seinem Nationalmannschaftskollegen Paul Pogba zu sehen. Es ist dabei zu verstehen, wie der Mittelfeldspieler von Manchester United Mbappé sarkastisch fragt, wie es ihm momentan im Verein ergehe und somit auf die aktuell sportlich negativen Ergebnisse von PSG anspielt. Mbappé reagiert zwar mit einem Lächeln, antwortet aber dennoch recht deutlich: „J‘en ai trop marre“, was so viel bedeutet wie „Ich habe die Nase voll.“

Die frustrierte Reaktion des Angreifers lässt sich vor allem auf den sportlichen Misserfolg der letzten Wochen von PSG zurückführen. Der Franzose selbst ist in guter Form. In der Ligue 1 erzielte er bisher in 26 Spielen 15 Tore und bereitete 10 weitere vor. In der Champions League war er in acht Spielen an zehn Toren direkt beteiligt und der entscheidende Faktor beim Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Auch im Rückspiel brachte er sein Team in Führung, das dann jedoch durch den Hattrick Karim Benzemas sang und klanglos ausschied. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)