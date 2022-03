US-Konsulat in Kontakt zu inhaftiertem Basketball-Star

Brittney Griner ist in Russland inhaftiert © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CHRISTIAN PETERSEN

US-Konsularbeamte haben erstmals Zugang zur in Russland inhaftierten Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner erhalten.

In den Fall um Brittney Griner, der im Angesicht der gravierenden Spannungen zwischen Russland und den USA auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, zuletzt immer höhere Wellen geschlagen hatte, könnte nun nachhaltig Bewegung hineingekommen sein. (NEWS: Alles aus dem US-Sport)

Dem WNBA-Star gehe es „so gut, wie es unter den gegeben Umständen zu erwarten war“, berichtete US-Außenministeriumssprecher Ned Price am Mittwoch.

Griner (31) war am 17. Februar am Moskauer Flughafen festgesetzt worden. In ihrem Gepäck hatten sich angeblich Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl befunden.