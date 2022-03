NBA-Star LeBron James: Seine bitterste Pleite gegen ein High-School-Team aus No-Names

LeBron James hat in seiner Karriere unzählige Erfolge gefeiert. Schon seit der High School gilt er als der Auserwählte - doch in dieser Zeit kassierte er auch eine bittere Niederlage.

Der Name ist nicht nur jedem Basketball-Fan ein Begriff. Und es ist auch weit mehr als nur ein Name.

LeBron James steht fürs Gewinnen. Für Erfolg. Für Meisterschaften. Für krachende Dunks. Das ist nicht erst seit seinem Debüt in der NBA 2003 der Fall. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

The Kid from Akron, wie James früher genannt wurde, gewann beinahe dreimal hintereinander die Division II State-Meisterschaften von Ohio. Beinahe? Richtig gelesen. Vor 19 Jahren schickte sich eine kleine High School aus Cincinnati an, LeBron James eine seiner bittersten, weil überraschendsten Niederlagen zuzufügen.