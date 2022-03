BBL: Oldenburg setzt Siegesserie fort

Die EWE Baskets Oldenburg haben ihre Siegesserie in der Basketball Bundesliga fortgesetzt und einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gefeiert.

Die EWE Baskets Oldenburg haben ihre Siegesserie in der Basketball Bundesliga (BBL) fortgesetzt und einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwoch mit 74:71 (39:33) bei medi Bayreuth durch und erhöhten den Puffer auf die Abstiegsränge auf vorerst sechs Zähler. Für die zuletzt coronageplagten Bayreuther war es die fünfte Pleite in Serie und ein Rückschlag im Play-off-Kampf.