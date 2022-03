O'Connor gewinnt dritte Etappe bei Katalonien-Rundfahrt

Alle bisherigen Etappensiege in Spanien gingen damit an Australier. Zweiter wurde am Mittwoch Lokalmatador Juan Ayuso (UAE Team Emirates) vor dem Kolumbianer Nairo Quintana (Team Arkea-Samsic).

In der gleichen Reihenfolge führen die drei Tagesbesten nun auch die Gesamtwertung an. Die vierte Etappe am Donnerstag führt das Feld über 166,7 km von La Seu d‘Urgell nach Boi Taüll. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Barcelona.