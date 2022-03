Bundesliga, BVB: Personalie Marco Reus - hitzige Debatte um Vertragsverlängerung

Nach SPORT1 -Informationen hat es bereits den ersten Gipfel zur Personalie gegeben. „Sebastian Kehl ist auf den Berater von Reus zugegangen, um sich das alles mal anzuhören“, verrät SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger im Podcast „Die Dortmund-Woche“ : „Es wird spannend sein, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird: Gibt es künftig vielleicht einen leistungsbezogenen Vertrag?“

Nach einer hitzigen Diskussion in „2 nach 10″ ( werktags um 10.02 Uhr live auf SPORT1 im Stream ) brachte eine Twitter-Umfrage kein eindeutiges Bild: Rund 41 Prozent votierten für „Auf jeden Fall verlängern“, fast genauso viele (39 Prozent) für „Seine Zeit ist vorbei!“; ein Fünftel (21 Prozent) stimmte für „Fokus auf andere Spieler!“

Und auch in den User-Kommentaren sorgt die Causa Reus für hitzige Diskussionen.

BVB-Personalie Marco Reus: Hitzige Debatte unter SPORT1-Usern

SPORT1-User lokolo: „BVB braucht einen Umbruch, Neuanfang ohne Reus. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Reus ist ein großer Bestandteil des Mentalitätsproblems beim BVB. Ein sogenannter Führungsspieler ist er nicht und wird er nicht mehr werden. Isso.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

SPORT1-User Edison: „Man muss allerdings bei aller Kritik anerkennen, dass er eine überdurchschnittlich gute Leistung auf dem Platz bringt. Das Thema mit der Mentalität liegt ihm sicherlich nicht besonders, doch da wird auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und viele der nationalen Bundestrainer beobachten das sehr genau. Hilfreich wäre sicherlich ein Trainer, der ihn in seinen Stärken unterstützt.“

BVB-Umbruch: „Da passt kein Reus rein“

SPORT1-User Stefan Georg: „Nehme an, der BVB wird 2 Jahre verlängern. Niedrigeres Grundgehalt, dafür leistungs- und erfolgsabhängige Boni. Ich bin kein BVB-Fan, deshalb würde ich den Vertrag auslaufen lassen und endlich den seit Jahren angekündigten Neustart auf den Weg bringen. Und da passt kein Reus rein.“

SPORT1-User Olizinho: „(…) Reus gibt immer alles auf dem Platz. Er sprintet bis in die letzte Verteidigungsreihe vom BVB, um Bälle zurückzuerobern. Das ihm nicht immer alles gelingt, geschenkt. Aber er haut fast immer alles raus. Ist er ein Lautsprecher? Nein, war er nie. Dennoch glaube ich, dass viele in der Mannschaft auf ihn hören. Insgesamt braucht es ohnehin mehrere Spieler, um eine Mannschaft zu führen (oft auch als sogenannte Achse verschrien..)“

SPORT1-User FCB Berni: „Seit 10 Jahren ist doch Mentalitätsmonster und Titelhamster Reus DAS Gesicht der tollen Erfolge und vielen großen Titel des BVB. Da MUSS man einfach verlängern, am besten gleich 5 Jahre, denn alle Top-Clubs in Europa sind ja scharf auf so einen Ausnahmespieler. Und 15 Mio. im Jahr sollten doch drin sein, die sind ja nix für diesen mega-erfolgreichen Weltstar! ISSO!“