VfB Stuttgart: Neuer Boss Wehrle von "Gelassenheit und Ruhe" beeindruckt

Alexander Wehrle formuliert bei seiner Vorstellung als Vorstandschef des VfB Stuttgart seine zentrale Maxime - und erklärt, was ihn an Mislintat und Matarazzo beeindruckt.

Für den neuen Vorstandschef Alexander Wehrle ist die Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart „eine Herzensangelegenheit. Mein erster Tag am Montag war sehr emotional. Ich freue mich sehr, wieder zu Hause zu sein“, sagte der Nachfolger von Thomas Hitzlsperger bei seiner Vorstellung am Mittwoch.

Das übergeordnete Ziel des VfB sei es, so Wehrle, „maximal sportlichen Erfolg zu erzielen, ohne die wirtschaftliche Existenz des Klubs zu gefährden. Das steht über allem.“ Diese Herausforderung reize ihn sehr.

Wehrle würdigt „Gelassenheit und Ruhe“ beim VfB

Wehrle bringe "sehr viel Profifußball-Erfahrung mit. Wir wollen gemeinsam den VfB in der Stadt, in der Region und in der Gesellschaft weiter positionieren", sagte Präsident Claus Vogt.