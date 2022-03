Hertha BSC: Investor Lars Windhorst wehrt sich gegen angebliches Schweigegelübde

„Liebe Hertha-Freunde, wiederholt bin ich in der Presse im Hinblick auf eine angebliche Zusage an Hertha des Wortbruchs bezichtigt worden. Mich macht diese Art der Auseinandersetzung sehr betroffen!“, begann Windhorst.

Bericht über angebliches Schweigegelübde von Windhorst

Die Sport Bild hatte am Mittwoch berichtet, dass Windhorst Bobic bei einem Geheimtreffen erklärt haben soll, dass er nicht mehr mit Hertha-Präsident Werner Gegenbauer zusammenarbeiten will - was er bei einem Interview in Bild TV ohnehin bekräftigt hatte - und er sich darüber hinaus verpflichtet, sich bis zum Erreichen eines etwaigen Klassenerhalts der Mannschaft mit negativen Aussagen über den Klub zurückzuhalten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)