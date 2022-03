Amnesty und Co. beim DFB-Team: „Wichtiger“ Bildungsabend

Frankfurt am Main (SID) - Es war ein „wichtiger“ Bildungsabend mit „absoluten Experten“: Der Besuch der Menschenrechtler von Amnesty International und Human Rights Watch hat bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleibenden Eindruck hinterlassen.

Er habe zwar "nix ganz Neues" erfahren, berichtete Thomas Müller, allerdings hätten die Fachleute, "die sich wirklich auskennen", die Berichte über die Lage im WM-Gastgeberland Katar "ein bisschen objektiviert". Sonst "kriegt man immer nur einen Ausschnitt dessen mit, was wirklich abläuft", sagte der Münchner.

Am Dienstagabend seien die Nationalspieler in ihrem Hotel nahe Frankfurt "aufgeklärt" worden und hätten "Hintergrundinformationen" erhalten, berichtete Müller über die Gespräche, denen auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf beiwohnte: "Wir wurden informiert über die Entwicklung, die es in Katar gibt, seit die WM dorthin vergeben wurde."