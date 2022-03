FC Bayern Transfers: Ist Paulo Dybala ein Kandidat für den FC Bayern? Abschied von Juve wahrscheinlich

Paulo Dybala und Juventus Turin gehen am Saisonende allem Anschein nach getrennte Wege . Der Offensivspieler ist im Sommer ablösefrei zu haben!

Schon 2017 hatte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters keinen Hehl daraus gemacht, dass der Linksfuß einer seiner Lieblingsspieler ist. Rummenigge sagte dem Corriere dello Sport : „Es gibt einige hervorragende Spieler auf dem Markt. Wenn ich an einen denke, den ich gerne zum FC Bayern holen würde, fällt mir einer ein wie Dybala.“

Dybala verlässt Juventus Turin

Dybala Kandidat beim FC Bayern?

Für den Südamerikaner sprechen die Statistiken. Immerhin hat der Nationalspieler in 283 Partien für Juve satte 113 Tore geschossen und 48 Assists geliefert. Auch in dieser Spielzeit glänzte er mit acht Treffern und fünf Assists in 21 Ligaspielen.