DFB: Müller & Ginter vor Test gegen Israel auf PK der Nationalmannschaft im Liveticker

Bei der Pressekonferenz mit Thomas Müller und Matthias Ginter wird es aber auch schon um die generelle Vorbereitung auf die WM in Katar und die damit verbunden politischen Aspekte gehen - zumal am Dienstagabend Vertreter von Amnesty International und Human Rights Watch zu Besuch im DFB-Quartier waren.

+++ Schnapszahl für Müller? +++

Thomas Müller pirscht sich, was die Anzahl der Länderspiele betrifft, immer weiter nach oben in der Rangliste des DFB. Am Samstag gegen Israel könnte er sein 111. Länderspiel für Deutschland bestreiten und damit näher an seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Philipp Lahm heranrücken. Der steht mit 113 Partien derzeit noch auf Rang fünf der ewigen Rekordliste.