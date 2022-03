DFB holt Steffen Simon als Direktor Öffentlichkeit und Fans

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den langjährigen WDR-Sportchef Steffen Simon als neuen Direktor Öffentlichkeit und Fans verpflichtet. Der 57 Jahre alte Journalist soll seine neue Aufgabe als Nachfolger der im Juni ausgeschiedenen Mirjam Berle am 1. Mai antreten. Das beschloss der DFB im Rahmen einer Außerordentlichen Präsidiumssitzung am Mittwoch.