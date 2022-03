Biathlon-Rücktritt: Denise Herrmann und ihr emotionaler Abschied von Karolin Horchler

Karolin Horchler hat ihre Biathlon-Karriere für beendet erklärt. Denise Herrmann verabschiedet sie via Instagram emotional.

Biathletin Denise Herrmann hat sich in einem emotionalen Statement von ihrer Wegbegleiterin Karolin Horchler verabschiedet, die vor einigen Tagen ihre Karriere beendet hatte .

Biathlon: Herrmann verabschiedet Horchler

„Du hast in jedem Training die Messlatte extrem hoch gesetzt. Du hast Höhen und Tiefen stets angenommen, jegliche Situation gemeistert und bist daran gewachsen“, huldigte Herrmann ihrer Freundin und ergänzte: „Keine Hürde war dir zu hoch! Das hat dich zu einem unglaublichen Menschen und einer zielstrebigen Sportlerin gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf das, was du und wir gemeinsam erreicht haben.“ (DATEN: Weltcup-Kalender mit Ergebnissen der Biathlon-Saison)

Horchler hatte ihre Laufbahn am Montag für beendet erklärt. Ihren größten Erfolg feierte die 32-Jährige bei der WM 2020 in Antholz, als sie mit der Staffel die Silbermedaille gewann.

2013 wurde sie ebenfalls mit der Staffel Europameisterin, in der Saison 2017/18 gewann sie die Gesamtwertung im IBU-Cup, der Wettkampfserie unter dem Weltcup. Im Weltcup gelang Horchler in vier Rennen der Sprung unter die besten Zehn - je einmal in Sprint und Verfolgung, zweimal im Massenstart.