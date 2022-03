Flutlicht an - Folge 32: Susanne Amar erklärt ihren besonderen Fußball-Job

Susanne Amar stolperte durch die Fußball-Leidenschaft ihres Sohns in eine für sie fremde Welt - und schuf dabei einen neuen Beruf. Im Podcast „Flutlicht an!“ spricht sie über ihre Geschichte

Susanne Amar klingt sehr amüsiert, wenn sie über ihre Rolle als Expertin für Kommunikation im Jugendfußball spricht. Über 25 Jahre arbeitet sie als TV-Producerin, doch als ihr damals siebenjähriger Sohn sich 2005 ein Probetraining in einem Fußballverein organisiert, steht auch ihr Leben vor großen Veränderungen.

Susanne Amar sieht großes Missverständnis beim Thema Fußball

„In unserer Gesellschaft ist es sehr verankert, dass wir denken: Jeder weiß, wie der Fußball funktioniert“, findet Amar. Für sie hingegen ist es ein vollkommen fremder Kosmos. Nicht nur, dass sie mit dem Sport selbst bis dahin wenig anfangen kann. „Mir war nicht bewusst, wie so ein Fußballverein funktioniert.“ Der aber ist plötzlich unfassbar wichtig für ihr Kind, das Amar in eine ihr völlig unbekannte Welt mitnimmt.

„Diese Erwartung, was bedeutet das, wenn mein Sohn Fußball spielen möchte? Was kommt da auf mich zu? Wo muss ich unterstützen?, waren Dinge, die ich gern vorher gewusst hätte“, erinnert sich die Journalistin an diese Zeit der Unsicherheit.