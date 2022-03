Kuntz vor Duell mit Portugal: Geht auch "um Willen"

Anzeige

Stefan Kuntz sieht trotz der Favoritenrolle Portugals um Cristiano Ronaldo durchaus Chancen für seine Mannschaft in dem Play-offs um das WM-Ticket.

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht trotz der Favoritenrolle Portugals um Superstar Cristiano Ronaldo durchaus Chancen für seine Mannschaft in dem Play-off-Spiel um das WM-Ticket. "Portugals Nationalcoach weiß schon, dass wir eine Menge können. Und wir wissen das auch", sagte Kuntz im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor der Halbfinal-Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in Porto.

"Wir werden einen guten Matchplan haben und sehr unbequem sein", betonte der frühere Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Es gehe in solchen Spielen "nicht nur um Qualität, sondern auch um Teamspirit, mentale Stärke, Resilienz, um Willen - und ums Publikum", erklärte Kuntz: "Wenn wir es schaffen sollten, hier und da Gräben aufzutun, wären wir sicher einen Schritt weiter."

Spieler wie Ronaldo seien auch "ihre eigenen Ich-AGs", für deren Vermarktung eine WM-Teilnahme "extrem wichtig" sei. "Und deshalb wird sich Cristiano Ronaldo gegen uns auch extrem anstrengen. Aber: Das macht den Druck für ihn nicht geringer", sagte Kuntz. Man dürfe aber nicht unterschätzen, "in welcher Weise Ronaldo sich in so einem Spiel konzentrieren kann".