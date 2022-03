Rechtsstreit: Ikone Diego Maradona aus FIFA entfernt

Anzeige

Eine Ikone verabschiedet sich. Aufgrund eines Rechtsstreits wird Diego Armando Maradona ab sofort nicht mehr in FUT-Packs zu ziehen sein. Was sind die Hintergründe?

Maradona war einer der besten Fußballer aller Zeiten. Der Argentinier verstarb im November 2020 und hinterlässt eine großes Erbe. Das ist auch daran erkennbar, dass sich weiterhin Dritte um sein Vermächtnis streiten: In diesem Fall geht es um die Bildrechte des Weltmeisters von 1986.

Maradona nicht mehr in FUT-Packs zu ziehen

Es ist ein komplizierter Rechtsstreit um Bilder Maradonas, die in FIFA bekanntlich auf seinen Ikonen-Karten abgebildet werden. EA verkündet in FIFA 22: „Aufgrund einer Klage Dritter müssen wir Diego Maradona aus FIFA Ultimate Team-Packs, der Ultimate Draft und dem Soccer Aid World XI-Team entfernen. Diego Maradonas ICON-Items sind daher nicht mehr in Packs, SBCs und der FUT-Draft verfügbar. Die Preisspanne dieser Items wurde bis auf Weiteres festgelegt.“

Bereits im November des vergangenen Jahres kamen Details über diesen Prozess an die Öffentlichkeit. Die argentinische News-Webseite „Infobae“ hat darüber berichtet, dass Sattvica, die Firma des Anwalts Matías Morla, einen Rechte-Anspruch auf alle Bilder Maradonas erhoben hat. Ein argentinischer Richter hat diesem Einspruch nun stattgegeben. Das wiederum hat zur Folge, dass EA neu über die Nutzung Maradonas in FIFA verhandeln muss.

Bisher hatte EA eine vertragliche Einigung bezüglich den Bildrechten mit Stéfano Ceci, seines Zeichens langjähriger Freund und Manager Maradonas. Durch die richterliche Entscheidung ist das jetzt hinfällig. Ceci hatte wohl ohnehin keine Befugnis, diese Rechte zu verkaufen.

EA darf nun das Bild Maradonas nicht weiter in FIFA 22 vertreiben, bedeutet, dass die Legende nicht mehr in den Packs und SBCs verfügbar sein wird. Alle bisher auf den Markt gekommenen Karten bleiben allerdings im Spiel, es muss also keiner fürchten, dass seine Maradona-Karte verliert.