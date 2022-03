Serge Gnabry verlässt die Nationalmannschaft - mit diesem BVB-Star will Flick ihn ersetzen

In Pantoffeln! So kurios reisten Gnabry und Sané an

Bundestrainer Hansi Flick muss in den kommenden beiden Länderspielen am Samstag in Sinsheim gegen Israel (Länderspiel: Deutschland - Israel, Sa., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande auf Serge Gnabry verzichten.