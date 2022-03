Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger kämpft mit dem Krebs - neue Leukämie-Therapie hilft

Lobinger riskierte Lähmungserscheinungen

Lobinger: „Unglaublich, in welchem Tempo ich abgebaut habe“

Wenige Tage später darauf sei er „vor Schmerzen und Kontrollverlust in den Beinen zu Hause nicht mehr die Treppe hochgekommen. Das war unglaublich, in welchem Tempo ich abgebaut habe.“

Seine Münchner Uni-Klinik überwies Lobinger an das Universitäts-Klinikum in Würzburg, wo eine personifizierte Krebstherapie möglich ist.

„Das heißt, Zellen werden entnommen, in ein Labor in die USA geschickt und dort genetisch verändert“, erklärt Lobinger. „Danach werden sie wieder zugeführt. Zurück im Körper erkennen sie die kranken Zellen an der Oberfläche, docken sich an und vernichten diese.“ Zuvor standen noch zwei hochdosierte Chemotherapie-Zyklen an.