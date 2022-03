Formel 1: Nicht nur VW! So viele neue Teams wollen laut F1-Boss Domenicali einsteigen

Der VW-Einstieg in die Formel 1 bahnt sich seit geraumer Zeit an - kommen sogar mehr Teams? F1-Boss Domenicali verrät, dass es viele Anfragen gibt.

Kommen bald gleich mehrere neue Teams in die Formel 1?

Spätestens mit dem neuen Antriebsreglement ab 2026 könnte die Formel 1 auch für so manch anderen Konzern attraktiv werden - womöglich sogar vorher, wie nun Formel-1-Chef Stefano Domenicali verraten hat. (BERICHT: F1-Hammer? Audi mit vielsagender Andeutung)

„Ich kann sagen, dass wir viele Anfragen erhalten haben. Wie viele? Mehr als eine - und weniger als acht“, verkündete der Italiener am Rande des Saisonstarts in Bahrain. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

VW, Porsche, Andretti - wer steigt in die Formel 1 ein?

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown hatte zuletzt schon Gespräche mit dem VW-Konzern bestätigt. Darüber hinaus hatte sich zuletzt Andretti ins Spiel gebracht - mit dem Ziel, 2024 in der Formel 1 zu fahren. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Domenicali bestätigte unterdessen nicht einmal, dass überhaupt ein neues Team in die Königsklasse kommt, geschweige denn gleich mehrere. Der frühere Ferrari-Teamchef betonte, dass die Formel 1 vor allem an Qualität zulegen müsse - Erfolg und Spannung hingen nicht von der Anzahl der Teams zusammen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Entscheidend ist folglich: WER will in die Formel 1 und WAS hat er zu bieten?