NBA: Wagner führt Orlando in den letzten Sekunden zum Sieg

Angeführt von Franz Wagner haben sich die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in letzter Minute den Sieg gesichert.

Angeführt von Franz Wagner haben sich die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in letzter Minute den Sieg gesichert. Das Team aus Florida setzte sich mit 94:90 gegen die Golden State Warriors durch, die erneut verletzungsbedingt auf ihren Star Stephen Curry verzichten mussten.

Wagner besiegelte die Niederlage der Warriors mit drei verwandelten Freiwürfen und einem Dunk in den letzten Sekunden der Partie. Insgesamt kam der 20-Jährige in rund 30 Minuten Spielzeit auf 18 Punkte und drei Assists, sein älterer Bruder Moritz steuerte in 15 Minuten sieben Punkte, vier Rebounds und einen Assist bei.