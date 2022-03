NBA: Magische Nacht für Franz Wagner mit Orlando Magic - Trae Young bei Atlanta nicht zu stoppen

Franz Wagner avanciert zum Helden in einem dramatischen Comeback-Sieg der Magic. Ein überragender Trae Young hält zudem die Atlanta Hawks im Rennen um das Play-In-Turnier.

Was für ein Spiel von Franz Wagner!

Dank eines überragenden vierten Viertels und eines nervenstarken Franz Wagner besiegten die Orlando Magic überraschend die im Westen an Position drei stehenden Golden State Warriors mit 94:90, die jedoch weiterhin auf ihren verletzten Superstar Steph Curry verzichten müssen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Die Atlanta Hawks besiegen derweil nach einer Gala-Vorstellung von Trae Young die New York Knicks mit 117:11 und festigen Platz zehn in der Eastern Conference, der noch die Teilnahme am Play-In-Turnier ermöglicht.