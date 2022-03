Toni Kroos spricht über persönlichen Albtraum bei Clásico mit Real Madrid

Kroos war in der Halbzeit ausgewechselt worden. Sein Fazit fiel ebenso selbstkritisch wie nüchtern aus: „Nach dem 0:1 war es dann schon sehr, sehr in eine Richtung, das war schon enttäuschend und insgesamt dann bis zum Ende auch wirklich schwach.“

Kroos erlebt persönlichen Clásico-Albtraum

Für den Mittelfeldspieler selbst war die Clásico-Pleite aus mehreren Gründen ein Spiel zum Vergessen. In der Kabine musste er sich eine „Fleischwunde am Schienbein mit drei Stichen nähen lassen“, berichtete er. Die Verletzung, entstanden bei einem Foulspiel, sei allerdings nicht der Grund für seine Auswechslung gewesen.

So schätzt Kroos das Duell mit Chelsea ein

In La Liga zeiht Madrid an der Spitze tatsächlich recht einsam seine Kreise. Und in der Champions League wurde mit Paris Saint-Germain zuletzt ein großer Name aus dem Weg geräumt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)