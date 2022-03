Lahm zu Gast bei Sepp-Herberger-Awards

Die ehemaligen Weltmeister Pierre Littbarski und Philipp Lahm sowie der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf sind am kommenden Montag (28. März) Ehrengäste bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin. Weitere Gäste sind die Ex-Nationalspielerinnen Renate Lingor und Tabea Kemme sowie die ehemaligen DFB-Auswahlspieler Jimmy Hartwig und Gerald Asamoah. Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sein Kommen angekündigt.

Am 28. März hätte Herberger, Weltmeister-Coach beim Wunder von Bern 1954, seinen 125. Geburtstag gefeiert. Die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards findet in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin statt. Deutschlands älteste Fußballstiftung ehrt mit den Awards leuchtende Beispiele für ehrenamtliches Engagement und die integrative Kraft des Fußballs mit Preisgeldern in Höhe von 125.000 Euro.