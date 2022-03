Ashley Barty tritt zurück - Weltranglistenerste beendet ihre Karriere sofort

Schluss, Aus, vorbei – und das sofort! Ashley Barty, Weltranglistenerste und Gewinnerin dreier Grand-Slam-Turniere hat am Mittwoch ihre Karriere für beendet erklärt.

„Heute ist ein schwieriger Tag voller Emotionen für mich, weil ich meinen Rücktritt vom Tennis verkünde“, schrieb die 25 Jahre alte Australierin in ihrem Post auf Instagram.

„Ich bin so dankbar für alles, was der Sport mir gegeben hat und gehe mit Stolz und Befriedigung. Danke an alle, die mich auf dem Weg unterstützt haben. Ich werde immer dankbar sein für die lebenslangen Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben.“