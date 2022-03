Wirbel um Schwimm-Talent: US-Gouverneur spricht Trans-Athletin Titel ab

Lia Thomas schwimmt in der Frauen-Konkurrenz zum Titel - und löst damit eine große Debatte aus, in die sich sogar ein US-Gouverneur einschaltet.

„Indem sie Männern erlaubt, in Frauensportarten anzutreten, zerstört die NCAA (amerikanischer College-Verband, Anm.) Chancen für Frauen, macht ihre Meisterschaften zum Gespött und führt einen Betrug fort“, schrieb DeSantis.

Konkurrentinnen üben Kritik an Trans-Athletin

Man weise diese „Lügen“ in Florida zurück und erkenne Weyant als beste Schwimmerin an.

Den Titel kann der Politiker der Schwimmerin Thomas - die für eine Universität in Pennsylvania an den Start geht - offiziell allerdings gar nicht absprechen. Seine Wortmeldung passt aber dennoch ins Bild, die Teilnahme von Thomas an den Wettbewerben sorgen seit Wochen für Wirbel.