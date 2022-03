40 Klubs müssten umdenken: Sieht so das neue Financial Fairplay aus?

Die UEFA will sein Regulierungssystem Financial Fairplay überarbeiten - die neuen Auflagen könnten rund 40 Klubs derzeit nicht erfüllen.

Die UEFA arbeitet seit geraumer Zeit an einer neuen Version des Financial Fairplay. Nun hat der europäische Fußball-Dachverband offenbar einen Entwurf finalisiert, der einige signifikante Veränderungen mit sich bringen soll.

Wie die New York Times berichtet, soll das neue Fairplay-Konzept am 7. April vom Exekutivkomitee der UEFA verabschiedet werden. Seit Jahren sucht der Verband bereits nach einer neuen Formel, um den europäischen Wettbewerb finanziell fair zu gestalten.

Das bisherige Modell wurde dabei häufig kritisch hinterfragt. Zu häufig mussten die Fans den Eindruck gewinnen, dass die größten Klubs Europas ohne Einschränkungen und ohne ernstzunehmende Konsequenzen Geld ausgeben konnten. Dabei sollte die Höhe der Ausgaben eigentlich stets an die Höhe der Einnahmen gekoppelt sein - und diese nicht signifikant überschreiten.

Zwangsabstiege und Punktabzüge als neue Strafen?

Dem Bericht zufolge gibt es in Europa rund 40 Klubs, die diese Auflagen derzeit nicht erfüllen könnten .

Bei Verstößen gegen das Financial Fairplay soll es künftig ebenfalls Veränderungen geben. Geldstrafen oder Ausschlüsse von Europacup-Wettbewerben seien demnach weiterhin möglich. Bei weniger schweren Verstößen sei aber auch eine Art Zwangsabstieg angedacht, zum Beispiel von der Champions- in die Europa League. Auch Punktabzüge in der Gruppenphase seien eine Option.