Champions League: Bayern-Frauen kassieren bittere Niederlage gegen PSG bei Premiere in Allianz Arena

Der FC Bayern kassiert in der Champions League der Frauen bei der Premiere in der Allianz Arena eine völlig unnötige Niederlage. Doch das späte Anschlusstor gegen PSG macht Mut.

Die Roten waren gut ins Spiel gekommen, das erste echte Highlight gehörte jedoch Paris. Marie-Antoinette Katoto brachte die Gäste-Mannschaft in Führung, nach einer gut getretenen Eckes schaltete in der 20. Minute am schnellsten - nachdem der Ball zuvor erst an die Latte geköpft wurde und dann von der Schulter von Bayern-Torhüterin Janina Leitzig wieder ins Spielfeld gesprungen war.