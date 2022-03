FC Bayern, darum entschied sich Aaron Hickey für Bologna

Wer als Teenager dem FC Bayern absagt, dem dürfte es an Selbstvertrauen kaum mangeln.

So scheint es bei Aaron Hickey, der mit 18 Jahren genau das tat. Neben einem Angebot aus München hatte er auch noch eines von Aston Villa und eines von seinem Jugendklub Celtic Glasgow vorliegen. Doch der Schotte ging stattdessen zum FC Bologna.

In Italien überzeugte ihn die Aussicht, direkt in der ersten Mannschaft eines Teams aus der Serie A zu spielen. Es scheint keine schlechte Entscheidung gewesen zu sein, wie sich rund eineinhalb Jahre später zeigt.

Hickey erobert die Serie A im Sturm

Hickey hat sich auf der linken Seite als Stammspieler in Bologna etabliert. Der Linksverteidiger, der auch als linker Mittelfeldspieler eingesetzt wird, kommt in dieser Saison bereits auf 27 Spiele in der Serie A - fast alle absolvierte er über die vollen 90 Minuten.