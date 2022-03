Weltrangliste am 31. März entscheidet: DFB-Team bei Auslosung wohl in Topf zwei

Die Fußball-Weltrangliste am 31. März entscheidet über die WM-Gruppenköpfe bei der Auslosung einen Tag später in Doha/Katar.

Die Fußball-Weltrangliste am 31. März entscheidet über die WM-Gruppenköpfe bei der Auslosung einen Tag später in Doha/Katar. Das gab der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt. Die deutsche Nationalmannschaft wird damit höchstwahrscheinlich in Topf zwei landen und damit schon in der Vorrunde der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) auf einen starken Gegner treffen.