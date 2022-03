"Finalissima" zwischen Italien und Argentinien im Wembley-Stadion

Das "Finalissima" zwischen Europameister Italien und Copa-America-Sieger Argentinien wird am 1. Juni im Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Das so genannte "Finalissima" zwischen Europameister Italien und Copa-America-Sieger Argentinien wird am 1. Juni im Wembley-Stadion in London ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt. Zuletzt kam es vor 29 Jahren zu einem Spiel zwischen dem Europameister und dem Copa-Champion. 1993 besiegte Argentinien mit Diego Maradona Dänemark.