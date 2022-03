Anzeige

Schockierender Mord an NBA-Profi Lorenzen Wright: Täter nach zwölf Jahren verurteilt Nach 12 Jahren! Urteil in NBA-Mordfall

Der Tod von Ex-NBA-Profi Lorenzen Wright im Jahr 2010 rief große Bestürzung hervor © Imago

Stefan Junold

Fast zwölf Jahre nach dem Mord an Ex-NBA-Profi Lorenzen Wright wird ein Mann verurteilt. Damit sind aber nicht alle Fragen geklärt.

Im Juli 2010 erschütterte ein schrecklicher Mordfall die NBA. Der damalige Grizzlies-Profi Lorenzen Wright war von Schüssen durchsiebt in einem Sumpfgebiet in der Nähe von Memphis gefunden worden.

Nun, fast zwölf Jahre später, gab es ein Urteil in dem Fall. Am Montag wurde der mutmaßliche Mörder Billy Ray Turner von einem Gericht in Tennessee zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Anzeige

Der 51-Jährige soll Wright, der sechs Kinder hinterließ, erschossen haben. Neben Mord wurde ihm auch noch versuchter Mord und Verschwörung in dem Todesfall vorgeworfen. Letztere Anklagepunkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden.

Motiv nicht final geklärt

Denn trotz des Urteilspruchs bleiben Fragen offen. Das Motiv für den Mord ist bislang nicht vollständig aufgedeckt. Ein Staatsanwalt behauptet, die Mörder seien von Eifersucht und Gier getrieben worden.

Sherra Wright, Witwe des Getöteten, erhielt eine Million US-Dollar von der Lebensversicherung ihres Ex-Mannes und legte 2014 einen Gerichtsstreit darüber bei, wie sie das Versicherungsgeld ausgegeben hatte, das ihren sechs Kindern zugutekommen sollte.

Zwischenzeitlich war ein anderer Mann für den Täter gehalten worden: Jimmie Martin, Cousin von Sherra Wright.

Turner und Sherra Wright wegen Mord angeklagt

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Sherra Wright habe einen Plan entwickelt, um ihren Ex-Mann zu töten, und Turner und Martin angeheuert, ihr zu helfen.

Turner und Sherra Wright waren erst im Dezember 2017 angeklagt worden. Die Ex-Frau des NBA-Stars legte im Juli 2019 ein überraschendes Schuldgeständnis wegen Beihilfe zum Mord ab und wurde zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.

Anzeige

Turner und Sherra Wright sollen eine geheime Liebesbeziehung gepflegt haben.

Zum Zeitpunkt von Wrights Ermordung war Martin angeklagt worden, seine Freundin getötet zu haben, und er behauptete, seine Cousine habe geholfen, einen Teil seiner Anwaltskosten zu bezahlen. Martin wurde in diesem Fall verurteilt und verbüßt noch eine Gefängnisstrafe. Im Fall Wright hat er allerdings Straffreiheit erhalten.

Erster Mordversuch an Lorenzen Wright offenbar erfolglos

Martin hatte ausgesagt, dass Sherra Wright ihn und Turner angeworben habe, um Lorenzen Wright zu töten. Teile seiner Aussage wurden jedoch von der Verteidigung angefochten. Die Informationen, die Martin den Ermittlern gegeben habe, seien demnach eine Farce und voller Lügen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Martin wiederum erklärte, dass er und Turner sich mit Sherra Wright getroffen hatten, um den Mord zu planen, und zu Lorenzen Wrights Eigentumswohnung in Atlanta gegangen waren, um ihn zu erschießen, mit der Vereinbarung, dass er bezahlt werden würde.

Nach seiner Schilderung waren er und Turner mit Handfeuerwaffen bewaffnet durch ein Fenster in Wrights Wohnung eingestiegen, hatten den NBA-Profi aber nicht vorgefunden. So waren sie unverrichteter Dinge zurückgekehrt.

undefined

Zum Zeitpunkt des Mordes am 19. Juli 2010 soll sich Martin laut eigener Aussage in Batesville, Mississippi, aufgehalten haben. Er habe Turner lediglich bei der Beseitigung der Waffe geholfen, nachdem dieser und Sherra Wright Lorenzen in einen Hinterhalt gelockt und erschossen hatten. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Turner zu lebenslanger Haft verurteilt

Die Pistole war 2012 in einem See nahe dem Leichenfundort von der Polizei entdeckt worden - an dem Ort, den Martin den Ermittlern genannt hatte.

Anzeige

Turners Verteidiger behauptete im aktuellen Prozess, in dem weder Martin noch Wrights Ex-Frau aussagten, dass die Geschichte von Martin „verrückt“ und „erfunden“ sei.

Das Gericht sah Turners Schuld jedoch als erwiesen an und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft.