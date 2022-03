FA Cup: Keine Züge, Fans von Manchester City und FC Liverpool fordern Verlegung

Am Osterwochenende finden traditionell die Halbfinals des FA Cups im Londoner Wembley Stadium statt. In diesem Jahr gibt es aber ein Problem für die Fans.

Die Halbfinals im FA Cup finden in England traditionell im prestigeträchtigen Wembley Stadium in London statt. So ist es auch am Osterwochenende wieder der Fall - doch das gefällt vielen Fans in diesem Jahr so gar nicht.