Champions League: FC Bayern im TV, hier kann man die Bayern sehen

In den ersten beiden April-Wochen steigen in der Champions League die Viertelfinals. Unter den letzten acht Teams ist auch der FC Bayern. SPORT1 zeigt, wo die Spiele der Bayern im TV zu sehen sind.

In den ersten beiden April-Wochen beginnt die heiße Phase in der Champions League. Danach wird feststehen, welche vier Teams im Halbfinale um den Henkelpott spielen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Spiele des FC Bayern nicht im Free-TV zu sehen

Das Hinspiel der Bayern in Spanien steigt am 6. April. Die Partie können Fußball-Fans live auf DAZN verfolgen. Das Rückspiel in München am 12. April wird dann von Amazon Prime Video übertragen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)