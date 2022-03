Hockey: Deutsche Frauen mit Problemen gegen Spanien

Die deutschen Hockey-Spielerinnen haben zum Auftakt der heißen Phase der WM-Vorbereitung noch nicht überzeugt. Beim Heim-Debüt von Bundestrainer Valentin Altenburg erreichte das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der Pro League am Dienstag in Düsseldorf ein 2:2 gegen den WM-Gastgeber Spanien und verlor das Penaltyschießen um den Extrapunkt (0:3). Mehrere krasse Abwehrfehler verhinderten einen Sieg.

Schon am Mittwoch (15.30 Uhr/DAZN) kommt es ebenfalls in Düsseldorf zur Revanche. Es folgen zwei Spiele in Mönchengladbach gegen die USA (26./27. März), in denen Altenburg viel ausprobieren und Erkenntnisse für den Jahreshöhepunkt gewinnen will. In der Pro League sind die deutschen Damen nach fünf Spielen sieglos, die WM findet vom 1. bis 17. Juli in Spanien und den Niederlanden statt.