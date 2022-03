WM-Auslosung: DFB-Team wohl nicht in Lostopf 1 - was passiert mit der Ukraine?

Neben den sieben bestplatzierten Nationen wird auch Gastgeber Katar bei der Ziehung am 1. April in Doha ein Gruppenkopf sein. Bei der letzten WM mit 32 Teilnehmern wird es acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften geben.

Was passiert mit der Ukraine?

Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine war das Halbfinale der Ukraine in Schottland in den Juni verlegt worden. Diese drei Platzhalter-Lose kommen in den schwächsten Topf vier. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)