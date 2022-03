Basketball: EuroLeague streicht Russen - FC Bayern und ALBA Berlin profitieren

Die Turkish Airlines EuroLeague hat das Aus für die Teams aus Russland offiziell gemacht und die Mannschaft sowie ihre Ergebnisse in dieser Saison komplett gestrichen.

Daraus resultieren große Verschiebungen in der Tabelle, von denen aus deutscher Sicht nicht nur der FC Bayern profitiert, sondern auch ALBA Berlin. (NEWS: Alles zur EuroLeague)

FC Bayern und ALBA Berlin machen Plätze gut

Da zusätzlich auch alle Spiele gegen sie nicht mehr zählen, macht beispielsweise Bayern (hatte auswärts alle drei Duelle verloren) in der Tabelle einen Sprung von Rang 12 auf 6 und hat nun beste Aussichten auf eine Playoff-Teilnahme.

ALBA verbessert sich von Rang 14 auf 12 und liegt vor den Spielen am Dienstag mit einer Bilanz von 9 Siegen und 15 Niederlagen zumindest wieder in Schlagdistanz zum letzten Playoff-Platz, den aktuell die AS Monaco mit 11-13 belegt.