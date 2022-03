U21-Nationalspieler Knauff trotz Ausfällen optimistisch

Trotz der vielen Ausfälle glaubt Ansgar Knauff an ein erfolgreiches Abschneiden der U21 in den kommenden EM-Qualifikationsspielen.

Die Stimmung in der Mannschaft sei dennoch „gut“, sagte der 20-Jährige vor der Partie gegen Lettland am Freitag in Aachen: „Ich glaube, dass wir mit dem Team auf jeden Fall erfolgreich sein können.“