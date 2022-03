La Liga, Betis Sevilla: Ex-Profi Rafael van der Vaart hatte wohl kuriose Millionen-Klausel

Pikante und kuriose Vertragsdetails sind bei Profispielern keine Seltenheit. So auch bei Ex-Betis-Profi Rafael van der Vaart, der auf seine Schuhwahl achten musste.

Rafael van der Vaart hatte eine bizarre Klausel in seinem Vertrag, als er bei Betis Sevilla spielte: Diese Klausel besagte, dass er keine roten Fußballschuhe tragen durfte!

So habe van der Vaart also bei seinen - für Fußballprofis bekannt häufigen - Schuhwechseln auf die rote Farbe verzichten müssen, was anhand der Klausel aber sicherlich zu verschmerzen gewesen sein dürfte. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)