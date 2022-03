Norwegen-Trainer Solbakken verspricht Schutz: Haaland vor "enorm wichtiger Wahl"

Solbakken sprach von einer "außergewöhnlichen Situation", in der Haaland beschützt werden müsse. "Jedes Wort und jeder Satz, den er sagt, würde verdreht werden, auch die Übersetzung wäre sicher etwas spekulativ", sagte er: "Ich will nicht so tun, als wäre das kein Problem - denn das ist es."