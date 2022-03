Bundesliga, Hertha BSC: Axel Kruse kritisiert Lars Windhorst scharf - "doof"!

Eigentlich hätte nach dem so wichtigen 3:0-Sieg von Hertha BSC am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hoffenheim so etwas wie Ruhe beim Hauptstadtklub einkehren können. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der Ton wird immer schärfer! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kruse über Windhorst: „Das ist wirklich krank“

Der 54-Jährige, der im Jahr 1999 seine Karriere bei der Hertha beendet hatte, redete sich in dem Podcast so richtig in Rage.

„Anstatt sich über den Sieg zu freuen, setzt sich diese Pfeife dahin und zieht vom Leder und macht alles wieder kaputt. Seit Monaten kommt er mit jeder Sch**** um die Ecke, das ist unerträglich. Er will den Verein komplett übernehmen. Er will Gegenbauer an der Spitze als Präsident weghaben und will da einen Lakaien von sich haben, und er will Ingo Schiller als Finanzchef weghaben. Er will also Zugriff aufs Geld. Mit dem Auftritt hat er sich noch mehr entlarvt.“