WM-Qualifikation: Star von Ajax Amsterdam in Autounfall verwickelt

Andre Onana (l.) ist vor Kameruns WM-Qualifikations-Spiel in einen Autounfall verwickelt (Archivfoto) © Imago

André Onana von Ajax Amsterdam ist in einen Autounfall verwickelt. Crash-Bilder sehen übel aus. Kameruns Fußballverband meldet sich zu Wort.

Schreckmoment für André Onana! Der Star-Torhüter von Ajax Amsterdam ist in Kamerun in einen Autounfall verwickelt gewesen.

Medienberichten zufolge war er von Jaunde, der Hauptstadt Kameruns, auf dem Weg ins Trainingslager des Nationalteams in Douala, als sich der Unfall ereignete.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind fast frontal zusammengestoßen, wie die Bilder zeigen, und haben beträchtliche Schäden davongetragen.

Der Fußballverband Kameruns meldete sich auf Twitter zu Wort und teilte mit, dass es Onana gutgehe. Der Keeper der „Unzähmbaren Löwen“ sei bereits in Douala zum Nationalteam gestoßen.

„Mehr Schock als Schmerzen“ habe Onana, so der Verband. Trotzdem werde er sich für weitergehende Untersuchungen ins Krankenhaus begeben.

Onanas Einsatz in Kameruns Spiel gegen Algerien am Freitag scheint nach aktuellem Stand nicht in Gefahr.