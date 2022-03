FC Bayern: Leihkeeper nervt Neymar & Mbappé - Alex Nübel überzeugt gegen PSG!

Nach schwierigem Start ist der Leih-Keeper des FC Bayern bei der AS Monaco aufgeblüht. In Frankreich müssen sich nun die Kritiker rechtfertigen.

Sein Start in neuer Umgebung war durchwachsen, das Presse-Echo für seine Leistungen teils verheerend - nun ist Alexander Nübel in Frankreichs Ligue 1 angekommen.

Der vom FC Bayern München an die AS Monaco verliehene Torhüter hat sich im Fürstentum durch solide bis herausragende Leistungen stabilisiert und dort nun auch gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain seine Feuerprobe bestanden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Bei Monacos 3:0-Sieg im Spitzenspiel am Sonntag war Nübel fehlerfrei. Als er im zweiten Durchgang einige Male von Kylian Mbappé und Neymar geprüft wurde, war der frühere Schalker stets zur Stelle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Alex Nübel verdient sich Lob von Monacos Coach

„Alex befindet sich in einer herausragenden Verfassung“, freute sich Monaco-Trainer Philippe Clément, Nachfolger des im Winter entlassenen Niko Kovac.

„Er hat sich in den vergangen Wochen stabilisiert und sich zu einem sicheren Rückhalt entwickelt. Im Kampf um einen Platz im Europapokal wird er im letzten Saison-Drittel eine Schlüsselrolle einnehmen.“ (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

„Nie verstanden, warum Nübel so an den Pranger gestellt wurde“

„Ich habe ehrlich gesagt nie richtig verstanden, warum Nübel so an den Pranger gestellt wurde“, meinte Monacos Mittelfeldspieler Youssouf Fofana.

„Dass er Zeit benötigt, um sich bei uns anzupassen, war doch klar. In den letzten Wochen war er mehrfach entscheidend und er hat bewiesen, dass er sehr viel Potenzial hat.“

Umbruch in der kommenden Saison?

„In Frankreich ist man diese Art der deutschen Keeper kaum gewohnt. Ich kann mich gut erinnern, dass auch Andreas Köpke damals bei Olympique Marseille ( 1996-1998, d. R. ) ebenfalls als Riesen-Hoffnungsträger kam und sich erst mal an seine neue Umgebung anpassen musste, bevor er die Erwartungen erfüllen konnte. Dass Nübel ständig mit Neuer verglichen wird, hilft ihn auch nicht unbedingt weiter. Seine momentane Verfassung lässt darauf hoffen, dass er auf einem sehr guten Weg ist.“

Wird Nübel in der kommenden Saison weiterhin in Monaco sein Geld verdienen? Viel wird vom Saison-Endspurt abhängen und, ob die Monegassen 2022/23 international dabei sind.

„Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Alexander nächste Saison in Monaco spielen. Es gibt keinen konkreten Plan, frühzeitig nach München zurückzukehren. Alex spielt in Monaco regelmäßig und kann sich dort weiterentwickeln“, sagte Nübels Berater Stefan Backs vor anderthalb Wochen bei sky , und bestätigte damit entsprechende SPORT1 -Informationen.

Monacos Eigentümer Dimitri Rybolovlev hat bereits angekündigt, dass im kommenden Sommer der große Umbruch erfolgen soll. Die Ziele in der Europa League (mindestens Halbfinale) und im französischen Pokal (Aus im Halbfinale) wurden verfehlt, und aktuell steht AS nur auf Platz sieben in der Ligue 1.