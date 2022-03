Historischer Abend für den FC Bayern! Frauen spielen gegen PSG in der Allianz Arena

Die FC Bayern Frauen spielen in der Allianz Arena gegen Paris Saint-Germain © Imago

Die Frauen des FC Bayern München treten heute im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain an. Dabei wird ihnen erstmals etwas Besonderes ermöglicht.

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena!

Was erstmal selbstverständlich klingt, ist für die Frauenabteilung des FC Bayern München jedoch keineswegs alltäglich - im Gegenteil. (NEWS: Bayern-Frauen setzen Zeichen)

FC Bayern Frauen: Highlight-Spiele in großen Stadien als Zukunftsidee?

Das Meister-Team aus München hofft am Dienstag auf mehr als 10.000 motivierte Fans. Normalerweise tragen sie ihre Spiele auf dem FC Bayern Campus aus, zuletzt in der Frauen-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt vor rund 1.000 Zuschauern . (NEWS: Bayern gewinnt wildes Spitzenspiel)

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist die Spielortverlegung ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft und Gleichberechtigung.

Im Tagesspiegel sagte die 54-Jährige dazu: „Wir brauchen diese Highlight-Spiele in diesen Stadien. Das muss doch eigentlich selbstverständlich sein für Teams, die diese Infrastruktur haben wie der FC Bayern. Diesen Mut müssen sie einfach aufbringen.“ Es sei auch ein „Frage der Wertschätzung“ und dürfe keine Frage des Geldes sein.

Frauen Champions League: Duell mit Finalist von 2017

Die FCB-Frauen haben im Gegensatz zu den Männern noch nie die Champions League gewonnen, hoffen aber in diesem Jahr auf den Coup. Dazu muss jedoch erst einmal der Champion-League-Finalist von 2017 und aktuelle Zweite der französischen Liga im Viertelfinale besiegt werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Frauen-Champions-League)

Für Münchens Abwehrspielerin Giulia Gwinn ist das Spiel in der Allianz Arena „eine richtig coole Sache.“ Die Nationalspielerin betonte: „Das ist nicht nur Werbung für den Frauenfußball, sondern auch ein weiteres und wichtiges Signal für die Zukunft.“

Auch ihre Mannschaftskollegin Maximiliane Rall zeigte sich bei Eurosport voller Vorfreude: „Als Kind habe ich mir früher dort Spiele angeschaut und ich fand es immer faszinierend, mit meinem Vater in die Allianz Arena zu gehen. Dass ich jetzt selbst dort spiele, ist eine coole Geschichte.“

Gelingt Bayern die Revanche gegen PSG?

Die Freude über den besonderen Spielort ist so groß, dass das Duell an sich fast ein wenig in den Hintergrund rückt.