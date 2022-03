Jerome Boateng bereit für ein Comeback in der Nationalmannschaft

Boateng will zurück ins DFB-Team

Boateng träumt von einem Titel mit seinem Klub Olympique Lyon, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht, und einer Rückkehr in die Champions League. Auch ein Comeback in der Nationalmannschaft hat der Weltmeister von 2014 nicht abgeschrieben.

Boateng: „Ich muss mich nicht reindrängen“

"Aber ich muss mich auch nicht reindrängen", sagte er: "Wir haben gute, jüngere Verteidiger. Ich bin schon älter. Auch andere in meinem Alter bringen noch gute Leistungen." Sollte "Not am Mann" sein, könne Bundestrainer Hansi Flick aber auf ihn zählen.