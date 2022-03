Anzeige

Nationalmannschaft: Manuel Neuer klärt über Zukunft auf: "Ich habe nicht das Ziel ..." Neuer klärt über Zukunft auf

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen in der Länderspielpause zwei Testspiele an. Bei der Pressekonferenz am Dienstag verraten Oliver Bierhoff und Manuel Neuer, wie die Mannschaft diese angehen will.

Die WM in Katar wirft ihre Schatten voraus - viel Gelegenheit zum Einspielen hat die deutsche Nationalmannschaft vor dem Turnier im Wüstenstaat im Winter 2022 nicht mehr.

Die aktuelle Länderspielpause bietet allerdings eine solche Gelegenheit. Das DFB-Team testet zunächst am Samstag in Sinsheim gegen Israel und dann am kommenden Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande.

In der ersten Pressekonferenz der Länderspiel-Woche stellten sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Journalisten. Neuer klärte unter anderem über seine Zukunft auf, Bierhoff sprach über die Situation in Katar. Die PK zum Nachlesen.

+++ Das war`s +++

Neuer verabschiedet sich. Die PK ist beendet.

+++ „Ich bin von der Natur abhängig“ +++

„Ich investiere viel Zeit und Mühe in meine Reha. Ich bin aber von der Natur und den Medizinern abhängig. Alles hat gut funktioniert, ich bin den Leuten sehr dankbar, die mich begleitet haben. Ich bin sehr zufrieden, wie das gelaufen ist.“

+++ Wie fügt sich Debütant Stach ein? +++

„Anton saß bei mir am Tisch und ich habe mit dazugesetzt. Er fühlt sich sehr wohl. Er hat einige Nationalspieler, mit denen er bei den Junioren gespielt hat. Er ist lebendig und teilweise auch die Gespräche geführt. Er ist froh, dabei zu sein. Es freut mich für ihn.“

+++ Wird Neuer beide Spiele absolvieren? +++

„Ich habe darüber noch nicht mit dem Trainerteam gesprochen. Ich denke, dass wir uns dazu austauschen werden.“

+++ Nations League „wichtig für uns“ +++

„Nach den Liga-Wettbewerben haben wir noch ein wenig Zeit, bis die Spiele beginnen. Jeder hat genug Zeit für sich, damit er fit für die Spiele in der Nations League ist. Die Partien sind wichtig für uns, da sie eine Vorbereitung auf das WM-Turnier sind.“

+++ Wie wichtig ist die Situation in Katar für die Mannschaft? +++

„Ich freue mich auf heute Abend. Wir wollen Einblicke von Profis bekommen. Das ist wichtig für uns, denn wir müssen als Sportler die Fragen beantworten. Wir können und eine Sichtweise bilden. Da ist es wichtig, dass wir die Möglichkeiten bekommen, dass wir einen Einblick haben. Es ist vor einem Turnier gut, wenn wir besser informiert sind, als das vielleicht schon der Fall gewesen ist.“

+++ Neuer klärt über seine Zukunft auf +++

„Es gibt keine Neuigkeiten zu meinem Vertrag. Ich habe nicht das Ziel, bis 2024 oder darüber hinaus im Tor der deutschen Mannschaft zu sein. Ich will hier sein, so lange ich mich gut fühle und gebraucht werde. Es ist noch immer eine große Ehre für mich und ich bin froh, Teil der Mannschaft zu sein.“

+++ Nur ein Ziel: „der Weltmeistertitel“ +++

„Man muss Ziele haben. Ich habe vor jedem Turnier den Titel als Ziel. Ich weiß, dass ich nicht mehr so viele Weltmeisterschaften spielen werde. Es ist wichtig, dass wir uns wieder ganz anders präsentieren als in Russland. Wir werden an Titeln gemessen, für mich gibt es daher nur ein Ziel: den Weltmeistertitel. Das haben wir als Vision. Ich bleibe dran.“

+++ Neuer voller Vorfreude auf das WM-Jahr +++

„Wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Es sind für uns Testspiele auf einem langen Weg in Richtung Weltmeisterschaft. Wir wollen von Anfang an erfolgreich sein und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir hatten einen guten Start mit dem neuen Trainerteam. Es wird ein wichtiger Sommer für uns. In der Nations League haben wir uns nicht immer mit Ruhm bekleckert, das wollen wir besser machen.“

+++ Neuer ersetzt Bierhoff +++

Fliegender Wechsel: Bierhoff geht, Neuer kommt.

+++ Wie ist die Impfquote im DFB-Team? +++

„Die Impfquote ist bei den Fußballern nicht das Thema. Die Infektionsraten sind hoch. Wichtig ist, dass es keine schweren Verläufe gibt. Wir müssen mit kurzfristigen Absagen leben. Wir hoffen, dass es sich im Sommer wieder entspannt.

+++ Schafft es Wirtz noch zur WM? +++

„Ich bin überzeugt davon, dass er es schafft. Der mentale Aspekt, wenn du so eine WM vor dir hast, ist besonders. Er ist jung und leichtfüßig. Da bin ich guter Dinge, dass er es schneller verkraftet. Wir geben alle nötige Unterstützung. Wir sind davon überzeugt, dass er es schafft.“

+++ „Ich habe zu wenig Freiheiten“ +++

„Ich habe viel zu wenig Freiheiten. Das geht vor allem um Spielzeiten und Auslandsreisen. Das ist das einzige, was mir etwas mehr Sorgen macht. Da verhandeln wir nicht, sondern die UEFA. Das ist nicht immer leicht. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit man spielt, das ist vorgegeben. Das ist ärgerlich. Wir müssen darauf achten, dass wir die Attraktivität des Fußballs hochhalten. Die Rechte werden weiter im großen Paket vergeben.“

+++ Gibt es eine Aktion zur Ukraine? +++

„Aktuell ist keine Aktion geplant. Ich weiß aber nicht, was heute Abend schon alles gesagt wird. Für uns ist wichtig, uns für Menschenrechte einzusetzen. Da wollen wir noch mal ein allgemeines Bild bekommen. Auch das Thema Ukraine wird heute Abend sicherlich fallen.“

+++ Wie kritisch sollte man mit Katar sein? +++

„Die Situation kam schon häufiger auf mich zu. Die Diskussion gab es mit Südafrika, mit Brasilien, mit Russland. Ich war viel im Ausland, da lernt man mehr Toleranz. Es ist für mich aber wichtig, mit fundiert zu informieren. Katar ist ein wichtiger Partner für Deutschland im arabischen Raum. Sie sind schon auch gewisse Dinge angegangen, beispielsweise eine Einführung von Mindestlöhnen. Es geht aber langsamer, als sich jeder erhoffen müsste. Die Entwicklung durch nicht aufhören und da ist die WM wichtig. Der Kontakt zu Einheimischen ist restriktiv, das muss man schon sagen.“

+++ Bierhoff sieht Bedeutung bei Nations League +++

„Die Freundschaftsspiele sind ein Vorteil. Hansi kann den ein oder anderen Spieler testen. Im Sommer hat die Nations League dann eine Bedeutung. Sie ist ein Turnier, was auch ein Vorteil ist. Der Juni wird ein wichtiger Zeitpunkt, die Mannschaft zu formen und zu prägen.“

+++ WM muss schon „im Kopf“ sein +++

„Die Forderung ist es, die WM schon im Kopf zu haben. Man kann sich nicht über Nacht auf ein solches Turnier vorbereiten. Wir geben den Spielern immer Informationen und Material, dass sie noch mehr geben können.“

+++ Wie läuft es mit der Suche nach einem Unterkunft in Katar? +++

„Am 1. April haben wir die Auslosung, da werden wir noch einmal rüberfliegen. Wir sind guter Dinge, auch wenn der Transport trotz der kurzen Distanzen eine Herausforderung ist. In der Vorbereitung sind wir noch auf Hold, was mit der Auslosung zu tun hat. Es ist auch ein Unterschied, wann man in das Turnier eingreift. Es ist die Frage, ob man frühzeitig nach Katar geht, oder die ersten Tage in Deutschland bleibt. Der Zeitraum ist kurz bemessen, weswegen der Aufwand groß ist. Das Quartier ist noch nicht entschieden, da schauen wir uns noch etwas an.“

+++ „Eine besondere Beziehung mit Israel“ +++

„Wir haben eine besondere Beziehung mit Israel. Wir schicken jedes Jahr eine U18 rüber, diesen Besuch habe ich auch gemacht. Ich habe gesehen, wie wunderschön dieses Land ist. Die Entscheidende Rolle spielt es aber nicht, da die Trainer einen starken Gegner finden wollten. Es ist aber gut, wenn man das verbinden kann. Ein solches Spiel hilft, eine solche Beziehung zu pflegen.“

+++ WM-Titel als Ziel? +++

„Realistisch ist das auf jeden Fall. Wir haben Top-Spieler in unseren Reihen. Unser Anspruch muss es sein, auch wenn wir nicht als Favorit in das Turnier gehen. Mich freut es, dass die Spieler hohe Ambitionen haben. Wenn alle gesund sind, dann werden wir einen sehr guten Kader haben.“

+++ Amnesty International und Human Rights Watch zu Gast +++

„Die Frage ist, wie man sich aufgrund der aktuellen Weltlage freuen kann. Wenn man sieht, welche Probleme in der Welt herrschen, dann relativiert sich auch Corona. Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Gleichzeitig haben wir das Thema Katar bevorstehen, welches sich leicht verändert. Das ändert aber nichts an unserer Herangehensweise. Wir haben heute Abend Vertreter von Amnesty International und Human Rights Watch hier. Wir wollen uns über alles aufklären. Heute erhalten wir einen Einblick in die Menschenrechte. Wir wollen den Spielern die Möglichkeit geben, ein tiefergehendes Bild in Richtung Katar zu geben.“

+++ „Ein WM-Jahr ist etwas Besonderes“ +++

„Ein WM-Jahr ist etwas Besonderes. Es ist ein anderes WM-Jahr, was nicht schlecht ist, weil es sich immer steigert und am Ende des Jahres der Höhepunkt kommt. Wir haben jetzt zwei Länderspiele und dann eine starke Nations League. Die Ansprüche steigen und das ist gut so. Diese Jahr wird neue Erkenntnisse bringen. Es wird sich zeigen, wo die Mannschaft steht. Es ist toll, wie Hansi Flick die Mannschaft für die Zukunft aufstellt. Die Trainer sind viel unterwegs und diskutieren über die Spieler. Der DFB-Weg wird gut aufgezeigt und es gibt eine gute Abstimmung.“

+++ Grittner klärt über Personal auf +++

DFB-Pressesprecher Jens Grittner: „Gestern abgesagt hat Jo Kimmich. Er erwartet mit seiner Lebensgefährtin das dritte Kind. Wir hoffen, dass da alles gutgeht. Endgültig absagen musste Robin Koch, nachdem er einen positiven PCR-Test erhalten hat.“

Bierhoff: „Jo Kimmich hat nicht abgesagt. Er hat gesagt, dass er noch gerne hier herkommen will. Aber wir freuen uns darüber, dass er jetzt bei der Familie ist. Ich freue mich immer, wenn wir hier zusammenkommen.“

+++ Bierhoff beginnt +++

Bierhoff ist angekommen. Die PK beginnt.

+++ Gleich geht`s los +++

Die PK sollte pünktlich beginnen.

+++ Weigl zurück im DFB-Team +++

Julian Weigl ist zurück im deutschen Nationalteam. Der Profi von Benfica Lissabon war zuletzt vor rund fünf Jahren für das DFB-Team nominiert worden.

+++ Teamhotel in Gravenbruch +++

Das DFB-Team hat zunächst ein Teamhotel bei Frankfurt bezogen. Ankunft war am Montag.